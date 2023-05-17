遠雄海洋公園收炸彈恐嚇信 疏散遊客門票全額退款

花蓮遠雄海洋公園今天驚傳收到炸彈恐嚇信，與太魯閣國家公園、澎湖水族館等景點一樣，恐嚇信中稱有放炸彈在園區，預計下午2點要引爆。園方得知後先報警，緊急疏散約200名遊客，並啟動緊急應變小組，與警方共同巡查，目前尚未發現可疑爆裂物。

太魯閣國家公園截至昨天連續收到2封恐嚇信，稱有遙控炸彈放置在園區，以及要隨機砍殺遊客等；今天澎湖水族館也收到恐嚇信，指遙控炸彈已經安裝在水族館內。今天還有網友在PTT發文，表示人在遠雄海洋公園，玩到一半工作人員說因為收到恐嚇信，必須清空園區。

遠雄海洋公園總監鄧淳仁指出，今天上午9時30分開園，就在公開信箱收到恐嚇信，信中稱有放置炸彈在園區，要在下午2點引爆。一收到信就報警處理，園區緊急應變小組與警方鑑識組人員開始巡查，先是從重要供電的機房開始清查，再從園區最上方往下巡查，目前未發現可疑爆裂物。

鄧淳仁說，今天平日遊客約200多位，已在12點前疏散遊客，員工也在12時30分離開，對於該事件造成騷動，對遊客深感抱歉，門票全額退款。