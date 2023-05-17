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新北泰山7旬男子失聯20天 他臉腐爛陳屍塭仔圳水坑
71歲丁姓男子，上個月27日晚上外出後便失去聯繫，其子於隔天向警通報協尋。經警方調閱監視器畫面尋找，於昨天傍晚在新北市泰山區塭仔圳地區第1-1號工地水坑發現他倒臥水中，丁男全身浮腫、臉部腐爛無法辨識，其子比對丁男穿著、雨傘確認是他。今天下午檢警相驗釐清死因。
據了解丁姓男子（71歲），上個月27日晚上，他獨自一人外出後便與家人失去聯繫，當月28日丁男兒子向轄區警方通報協尋。經警方調閱沿路監視器畫面，發現丁男從新北市泰山區民權街走出後，便在塭仔圳附近消失。
昨天傍晚5時許，民眾在新北市泰山區新、泰塭仔圳第1-1號工地（原泰山區文程路113號旁）水坑裡發現一具臉部腐爛、身體浮腫的男屍。經聯繫丁男兒子到場指認，比對丁男穿著、雨傘確認是他。檢視其全身沒有侵入性傷口，無外力介入痕跡，研判是失足墜落溺斃，今天下午檢警相驗釐清死因。
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