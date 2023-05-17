影／桃園平鎮8旬老翁駕車鬼切 學生妹迎頭撞上地上翻滾

桃園平鎮區延平路3段與新光路口，昨日傍晚4時發生車禍，84歲徐姓老翁駕駛小客車自路邊切入內側車道，與直行騎乘摩托車18歲蔡姓女子發生擦撞，造成蔡女及乘客19歲吳女身上多處擦、挫傷，所幸送醫後並無大礙。

透過老翁的行車紀錄器顯示，老翁駕車直接切往內線準備左轉，後方直行的摩托車煞車不及直接撞上，蔡姓女子與乘客直接騰空飛起，並在地上翻滾好幾圈，最後在地上掙扎。