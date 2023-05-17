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影／騎士未依兩段式鬼切左轉 遭後車撞飛兩傷
23歲鄧姓男子今天清晨騎車載著李女，騎經新北市樹林區中正路與三多路口，鄧男未依兩段式左轉，從外側車道鬼切欲左轉進入三多路，當場遭方男所駕駛汽車撞飛，鄧男四肢擦挫傷、李女腳腿骨折，緊急協助送醫急救目前沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解，鄧姓男子（23歲）今天清晨6時許，他騎車載著李姓女子（23歲）沿著新北市樹林區中正路往迴龍方向直行，途中騎經中正路與三多路口，鄧男未依兩段式左轉，直接從外側車道鬼切至內側車道，準備直接左轉進入三多路。
此時，一輛方男（41歲）所駕駛汽車尾後駛來，直接撞飛鄧、李兩人，導致鄧男四肢擦挫傷、李女腳腿骨折，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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