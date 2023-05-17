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彰化139線再傳死亡車禍 兩少年過彎撞樹1死1傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣道139線再傳死亡車禍，17歲陳姓少年昨晚騎機車載著16歲曾姓少年，行經芬園鄉139線往芬園方向的螢光橋頭時自撞路樹，陳姓少年傷重送醫不治，曾姓少年受輕傷，肇事原因由警方調查中。

警方調查，案發時間是昨晚9時32分許，兩名少年共乘的重型機車，沿139線往芬園方向，騎經螢光橋頭時，由於正是彎道，疑因過彎時，操作不當自撞路樹，因撞擊力甚大，人車均倒地。

消防局據報後，趕往救護，駕駛機車的陳姓少年卡在樹幹上，因胸部變形，送往彰化基督教醫院急救，到院已無呼吸心跳，曾姓少年全身擦傷，左腳骨折受傷，沒有生命危險。

陳姓少年的家人悲痛表示，孩子說要去吃飯，怎麼也沒想到會騎機車上139線，進而撞車身亡。警方指出，兩名少年是朋友關係，均未升學，由於均是未成年，是無照駕駛，兩人酒測值均是0。

位在八卦山稜線的縣道139線，因兩側景觀優美，是知名的自行車休閒道路，也有很多重機族及超跑族前來享受追風的樂趣，但因彎道多，如果超速或過彎不慎，往往會釀成車禍事故，據彰化縣警局統計，自2019年至2022年為止，139共有9人在139線撞死，主要還是過彎時撞擊路樹、墜落山坡或撞到對向來車造成傷亡。

為了改善139線車禍傷亡，縣府從東外環到螢光橋段路段，將速限降為40公里，警方並設置兩具固定桿測速器，並有機動警力，取締超速及危險駕駛行為，但仍然事故不斷。

兩名共乘機車的少年，昨晚行經芬園鄉139線往芬園方向的螢光橋頭時，疑因過彎操作不當自撞路樹，造成一死一傷憾事。圖／警方提供
兩名共乘機車的少年，昨晚行經芬園鄉139線往芬園方向的螢光橋頭時，疑因過彎操作不當自撞路樹，造成一死一傷憾事。圖／警方提供
兩名共乘機車的少年，昨晚行經芬園鄉139線往芬園方向的螢光橋頭時，疑因過彎操作不當自撞路樹，造成一死一傷憾事。圖／警方提供
兩名共乘機車的少年，昨晚行經芬園鄉139線往芬園方向的螢光橋頭時，疑因過彎操作不當自撞路樹，造成一死一傷憾事。圖／警方提供

路樹 車禍

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