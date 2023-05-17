影／女車手8卡提領86萬 員警要抓她 詐團爽快說：好啊！

22歲謝姓女子日前三更半夜在北海岸地區的超商，持8張金融卡領光ATM的千元鈔共86萬元，警方獲報趕抵查看，她馬上打電話給詐騙集團上游，員警接過手機告知：「我們懷疑她是詐欺車手，將予以逮捕。」對方也爽快回答：「好啊！」

警方12日凌晨0時30分接獲新北市淡水、三芝交界某超商店員通報，指稱有1名女子反覆進出，從店外的機車取放物品，連續操作ATM耗很久，行跡很可疑。

謝女稍後看見淡水警分局賢孝派出所警員王翰祥趕抵，顯得手足無措，她自稱從事電商，要幫公司提領帳款，因為平常都睡到下午才醒，沒法到銀行，所以才會半夜到超商領錢。

謝女甚至已經領光ATM的千元鈔，還發問：為何它後來顯示只能提供百元鈔？員警接著查出她名下有數個帳戶被銀行警示，謝女又繼續編故事瞎扯，接著還撥打電話示意員警：不然你問我「老闆」！其實謝女此舉只是想向詐騙集團證明自己被警察抓走，以免被懷疑侵吞款項。