貨車司機開車門下車送貨 遭後方機車追撞 命危

張姓貨車司機今天在新北市新店區北新路3段上臨停開車門下車送貨，不慎遭後方胡姓女機車騎士（52歲）追撞，因司機右大腿開放性骨折，當場鮮血直流，因無呼吸心跳，由救護車送醫急救，情況並不樂觀。至於車禍發生原因及相關責任歸屬，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午11時許獲報，新店區北新路3段發生車禍意外，有人受傷，救護車速趕抵現場，發現貨車司機張姓男子（53歲）倒臥在大馬路上，疑似右大腿開放性骨折，滿地鮮血，當場無呼吸心跳，由救護車緊急送往醫院搶救，因傷勢嚴重，情況並不樂觀。