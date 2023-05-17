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貨車司機開車門下車送貨 遭後方機車追撞 命危

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

張姓貨車司機今天在新北市新店區北新路3段上臨停開車門下車送貨，不慎遭後方胡姓女機車騎士（52歲）追撞，因司機右大腿開放性骨折，當場鮮血直流，因無呼吸心跳，由救護車送醫急救，情況並不樂觀。至於車禍發生原因及相關責任歸屬，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午11時許獲報，新店區北新路3段發生車禍意外，有人受傷，救護車速趕抵現場，發現貨車司機張姓男子（53歲）倒臥在大馬路上，疑似右大腿開放性骨折，滿地鮮血，當場無呼吸心跳，由救護車緊急送往醫院搶救，因傷勢嚴重，情況並不樂觀。

據了解，張姓司機當時在北新路3段臨停，才拿著包裹下車準備送貨，沒想到開車門才走下車，就被後方機車直接追撞，當場倒地，肇事胡姓機車騎士也被嚇到，連忙打電話報警，並留在現場指揮交通，避免二次追撞。車禍發生原因及相關責任歸屬，現由警方調查釐清中。

張姓貨車司機今天在新北市新店區北新路3段上臨停開車門下車送貨，不慎遭後方機車追撞，因右大腿開放性骨折，當場鮮血直流，因無呼吸心跳，由救護車送醫急救，情況並不樂觀。記者陳言喬／攝影
張姓貨車司機今天在新北市新店區北新路3段上臨停開車門下車送貨，不慎遭後方機車追撞，因右大腿開放性骨折，當場鮮血直流，因無呼吸心跳，由救護車送醫急救，情況並不樂觀。記者陳言喬／攝影
張姓貨車司機停路邊取貨，後方女騎士猛然撞擊，貨車司機命危，女騎士沒事。記者王長鼎／翻攝
張姓貨車司機停路邊取貨，後方女騎士猛然撞擊，貨車司機命危，女騎士沒事。記者王長鼎／翻攝

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