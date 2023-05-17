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社群定位成隱私漏洞 國高中恐洩行蹤

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

藝人聶雲（左）與其女兒聶庭（右）17日到場分享，在網路社群使用上，親子應保留空間理解孩子的需求。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
藝人聶雲（左）與其女兒聶庭（右）17日到場分享，在網路社群使用上，親子應保留空間理解孩子的需求。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
社群具定位功能，如誤觸不當內容，兒少在網路社群曝險！家扶基金會17日發布民調指出，逾4成兒少每天使用網路社群的時間超過2個小時，有兒少在使用社群時，遭遇到霸凌或被騙取私密照等狀況。藝人聶雲與女兒聶庭到場分享指出，在網路社群使用上，親子應保留空間理解孩子的需求，討論網路使用的利弊。

定位軟體有安全風險

家扶基金會社工處主任蔡雯瑾表示，根據調查顯示，網路社群互動已經成為兒少生活的一部分，其中，逾4成兒少每天使用網路社群超過2個小時，使用最多的是YouTube；而抖音流行於國中生間，使用率高達7成。

調查另發現，具有定位功能的軟體「冰棒Zenly」，可以讓社群上的「冰友」及時掌握彼此的位置，目前也有超過3成的國高中生曾使用，更被用來取代社群軟體，導致陌生網友能夠及時掌握家中兒少的行蹤，成為隱私安全的破口。

2成兒少觸不當內容

同時，網路社群更潛藏相當多兒童不宜的內容，如1成4的學齡兒童在網路社群時，誤觸血腥的圖文內容；超過2成會孩童會無視「未滿18歲」等警語，接觸到色情內容，更遭遇到網路霸凌、購物詐騙等狀況，甚至超過百名學童曾提供私密照。

臨床心理師陳品皓表示，網路社群已與生活密不可分，但網路只是媒介，孩子瀏覽的內容才是關鍵。他建議，家長與孩子在網路社群使用上，應保持著開放的溝通管道，而非一味禁用3C設備。

雙向溝通很重要

家扶基金會執行長周大堯說，兒少的學習、娛樂與交友隨著網路而改變，有不少兒少表示，在網路社群使用上需要更多協助，鼓勵家長面對網路原生世代時，應提高理解與溝通。

他說，數位環境提供孩子許多新興的學習管道，尤其新冠疫情也讓「在家學習」成為常態。但許多家長不清楚孩子透過網路學習到什麼內容，使用者的年齡大幅下降，應用軟體更是千變萬花。他呼籲，「雙向溝通，理解使用需求」、「清楚約定，明確約定使用時間與限制」與「適時關心孩子的使用狀況」。

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