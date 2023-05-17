中捷事故建案遭疑不符限建規範 市府：依規通過

台中捷運事故，事發工地的塔式起重機旋轉範圍在捷運上方，遭質疑不符限建規範。中市府表示，禁限建主要偵測開挖階段對捷運墩柱基礎擾動及影響程度，相關審查依中央法規辦理。

台中捷運10日撞上興富發建案從31樓高大樓掉落的吊臂，最終造成1死10傷。

前立委陳柏惟昨天在臉書（Facebook）發文表示，「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定，捷運路線往外加6公尺，屬於「禁建範圍」，禁止一切工程。往外加50公尺，屬於「限建範圍」，施工需事先審核、途中監測，以免影響捷運系統安全。

陳柏惟指出，事發的建案基地邊緣，大約離捷運高架橋15公尺，屬於「限建範圍」，在2018年台中市長盧秀燕任內許可變更建照，2019年開工。意外當天，市府都發局和公捷處就宣稱，此案申請建造執照有送交通局審查通過，未違反禁限建規定，此次塔吊掉落，未觸及禁限建相關規定。

他表示，根據限建辦法規定，施工計畫不只要建築圖面，還必須包含施工用的「機具」，但他研究圖面後發現，建案裝設的是塔式起重機，吊臂大約有40米長，起重機旋轉時延伸範圍，不止會碰到捷運禁建線，還會碰到捷運軌道正上方。如果依照高雄捷運局的審查標準，這案起重機安裝的位置和種類，很難通過禁限建規範。

台中市政府今天透過文字稿表示，根據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，捷運兩側有禁限建規定，本案申請建造執照有送交通局審查通過，但吊掛塔節飛落事故，工地是否有疏失將由職安署進一步查明認定。

至於陳柏惟指吊臂位於捷運軌道正上方違反規範，交通局表示，根據限建辦法，捷運禁限建偵測內容主要在偵測建築物開挖階段，對捷運墩柱基礎擾動及影響程度，相關審查一切依中央法規辦理。

台中地檢署今天告訴中央社記者，檢方今天再傳喚台中捷運公司相關人員列為證人到案，持續釐清整起事故原因，並追查中捷公司是否涉及刑事責任。