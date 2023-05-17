剛挨詐百萬、這次買6萬元點數 她喊救命「套路真多」

苗栗縣一名年約30歲彭姓女子，上週五晚間前往竹南鎮一家超商，一口氣以信用卡刷買6萬元apple card點數，店長警覺有異報警處理，彭女驚覺又是遭到詐騙，當場喊救命說「他們就一直叫我不能掛斷電話…套路真多」，她還爆料前陣子剛被騙百萬元，讓人當場傻眼。

竹南警方指出，大同派出所警員洪文丞、林景曄上周五晚間7點多巡邏時，接獲通報轄區一間超商報案有一名女子購買大量apple card點數疑似遭詐騙，員警立即前往處理。

彭女由姐姐陪同一起到超商購買6萬元的apple card點數，超商店長機警詢問彭女購買大量點數做何用途，彭女表示接到自稱誠品客服電話稱其個資已遭外洩後，然後幫她轉接165反詐騙警官稱她信用卡已遭盜刷一筆14000多元款項，之後又接到自稱台新銀行客服電話表示需要申請提高信用額度反詐，要求她不能掛斷電話，依指示到超商購買點數。

現場員警一聽好幾個關鍵字，立刻向彭女說明此為常見的詐騙手法，切勿受騙上當，所幸她尚未將購買的apple card點數序號拍照傳給對方；店長也熱心幫她詢問公司及銀行能否及時止付6萬元刷卡款項。

過程中，彭女喊救命說「他們就一直叫我不能掛斷電話，先是誠品客服，然後是反詐騙165警官，接著又是銀行行員…套路真多！」，她還驚爆自己前陣子才剛被詐騙了一百多萬元，讓處理員警及熱心店長也當場無語以對。