好倒楣！5名北部遊客被澎湖倒塌涼亭護欄壓傷 送醫傷勢曝光

澎湖縣湖西鄉果葉村涼亭護欄今天上午9時許不明原因倒塌，造成5人來自台北市和新北市的遊客受傷，消防局人員立刻前往救護，將傷者分送三軍總醫院澎湖分院及衛福部澎湖醫院救治。

勤務人員抵達現場後回報，傷者5人生命跡象穩定。2人送往三軍總醫院澎湖分院，67歲鐘女士腰部疼痛；64歲黃女士後背、胸口疼痛及肢體擦傷。3人送到衛生福利部澎湖醫院，71歲徐女士胸口及肢體疼痛；65歲郭女士胸口疼痛，無明顯外傷；69歲林女士後腦腫脹、腰部疼痛及有嘔吐感。

澎湖縣消防局表示，湖西鄉果葉村涼亭二樓面海護欄倒塌，立即派遣馬公分隊、澎南分隊、白沙分隊及龍門港消防隊等單位，救護車共4車、8人前往，另通知養護機關交通部觀光局澎湖國家風景區管理處派員處理，同時通報縣府旅遊處及衛生局協處。