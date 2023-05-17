碰撞沒錢修製造假車禍詐保 傻員工交出行車記錄器露餡

蔡姓、楊姓大貨車駕駛前年4月15日下午5時許，在高雄港區內發生擦撞，兩人為了申請保險理賠，同日深夜在小港區南星路製造假車禍，被保險公司以無肇責理由拒賠，結果蔡男又跑去警局想要修改車禍資料，警方調出行車記錄器，發現兩人是計畫詐保，還供出是黃姓老闆出的主意，檢方偵結，今依詐欺罪嫌起訴3人。

檢警調查，前年4月15日下午5時許，蔡姓、楊姓大貨車駕駛在高雄港區內因倒車發生擦撞，兩人將車禍通報給黃姓老闆，結果3人以為港區發生車禍不屬於道路範圍，沒辦法申請保險理賠。

於是當天晚間8時許，黃男指示蔡男、楊男將車輛開到南星路上，由蔡男從後方追撞黃男貨車，製造假車禍，兩人報警後警方到場測繪，原本計畫申請保險理賠，結果交通事故初判表出爐後，認定蔡男無肇責，保險公司也不理賠。

蔡男發現請不到保險理賠後，想直接辦理出險，於是拿著行車記錄器跑到警察局，請當初辦案的員警協助更改車禍資料，警方一查發現畫面顯示跟車禍發生情況根本不同，兩人是製造假車禍企圖詐保，依詐欺罪嫌將兩人送辦。

高雄地檢署偵辦時，蔡男、楊男坦承製造假車禍詐保，還稱都是受黃姓老闆指使，但黃男否認指示兩名員工製作假車禍。