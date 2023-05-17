澎湖湖西鄉一處涼亭護欄倒塌 北部5名遊客受傷急送醫

澎湖縣湖西鄉果葉村1處涼亭2樓面海護欄今早9點18分倒塌，造成現場5名分別設籍新北市及台北市的老婦受傷，年紀最大的71歲，經警消送送衛福部澎湖醫院及三總澎湖分院救治，其中69歲林姓婦女後腦腫脹，有嘔吐感，需進一步診查有無腦震盪的可能。

澎湖縣政府消防局表示，今早9點18分左右有民眾報案，湖西鄉果葉村涼亭二樓面海護欄倒塌，消防局獲報後立即派遣馬公、澎南、白沙及龍門港等分隊前往救治，同時通報澎湖國家風景區管理處及縣府旅遊處、衛生局協處。

勤務人員抵達現場，發現共5名傷者，初步檢傷均意識清楚且生命徵象穩定，傷者分別來自新北市及台北市，都是銀髮族，送往衛生福利部澎湖醫院的徐女（71歲，新北）胸口及肢體疼痛，郭女（65歲，台北）胸口疼痛，無明顯外傷。林女（69 歲，新北市）後腦腫脹、腰部疼痛及有嘔吐感。