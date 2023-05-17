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曾撿到1.9億立大功 竹縣府2員工搶救命危洽公縣民

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹縣57歲陳姓男子，昨天（16日）下午4時許至新竹縣府洽公時突然腹痛倒地，正巧兩位擔任義消的縣府員工曾志明及吳聲煌在場，立刻協助報警及CPR。消防隊急赴現場接手，陳男經AED電擊後已恢復脈搏，幸運從鬼門關中被救出。其中曾志明和吳聲煌，3年前就曾在縣府門口撿到面額6千萬元支票及1.9億存摺拾金不昧受到表揚，這次又搶救民眾立下大功。

新竹縣消防局指出，昨天（16日）下午4點49分接獲縣府大廳的服務處求救，表示有男子腹痛倒地不起，光明高級救護分隊趕抵時，在消防局擔任義消的縣府駐衛警曾志明和縣長公務車司機吳聲煌，已分別拿取AED電擊器及評估患者生命徵象，縣府1樓的其他員工也啟動急救機制。救護人員確認患者無脈搏後，請曾志明和吳聲煌輪流協助按壓CPR，並立即給予電擊2次，陳男脈搏也恢復跳動，立即將患者送醫救治。

東元綜合醫院緊急醫療救護中心主任林琪峻指出，這次患者能順利走出鬼門關，是因為夠「快」，患者倒地後民眾報案快、消防隊的救護人員到場快、高級心臟救命術啟動快、送往醫院快以及院後處置快，一環又一環緊密相連，串起完美的生命之鏈。

林琪峻說，在患者到院前急診室和導管室就已經備妥，患者到院後以心電圖確認為心肌梗塞後立刻直送心導管室，從患者進入急診室到開始執行氣球撐開術（door-to-balloon）僅僅只有46分鐘，比標準90分鐘快了一半時間，要感謝消防弟兄在院前的處置以及通報，讓院後能即時接手，為患者做最好的處置。

僅在一牆之隔的光明分隊，第一時間趕赴現場搶救命危民眾。圖／新竹縣消防局提供
僅在一牆之隔的光明分隊，第一時間趕赴現場搶救命危民眾。圖／新竹縣消防局提供
消防隊急赴現場接手，陳男經AED電擊後已恢復脈搏，幸運從鬼門關中被救出。圖／新竹縣消防局提供
消防隊急赴現場接手，陳男經AED電擊後已恢復脈搏，幸運從鬼門關中被救出。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣一名57歲陳姓男子，昨天（16日）下午4時許至新竹縣府洽公時突然腹痛倒地。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣一名57歲陳姓男子，昨天（16日）下午4時許至新竹縣府洽公時突然腹痛倒地。圖／新竹縣消防局提供
曾志明（左）和吳聲煌（右），3年前就曾撿到6千萬元支票及1.9億存摺拾金不昧受到表揚，這次又搶救民眾立下大功。圖／新竹縣消防局提供
曾志明（左）和吳聲煌（右），3年前就曾撿到6千萬元支票及1.9億存摺拾金不昧受到表揚，這次又搶救民眾立下大功。圖／新竹縣消防局提供

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