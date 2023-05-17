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檳榔攤香菸與現金暗夜遭宵小光顧 店家PO網追緝影中人
苗栗縣竹南鎮公義路鄉巴佬檳榔攤，昨淩晨3左右遭到一名頭戴鴨舌帽男子侵入，將店內香菸和現金席捲一空，店員天亮後上班才發現店內一片狼藉，赫然驚覺遭宵小光顧，經清點損失約10萬元，旋後向警方報案。
事發後，店家也將店內監視器畫面PO網，請網友協助尋找「影中人」。有網友說，三月底也是在公義路上被偷，感覺是同一批人，有戴手套帽子，開黑色的車子，也有提供車牌號碼給警方，報警到現在完全沒有結果 現在只能監視器裝好裝滿；有網友則怒批「真的很夭壽…」
店員說，看了監視器畫面，發現竊嫌戴著鴨舌帽和口罩，從店外爬上一輛休旅車車頂後再鑽進縫隙入侵店內，下手目標是店內庫存香菸和現金。警方則表示，目前正調閱附近路口監視器，查緝可疑犯嫌。
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