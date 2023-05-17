影／好危險！阿北坐變電箱搧風乘涼 網評：想變超級賽亞人喔

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聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄市瑞豐國小前方人行道，傍晚常有民眾聚集在變電箱附近乘涼，但有一名男子卻將椅子搬到變電箱，坐在椅子上拿扇子搧風，讓網友直呼誇張，「怎麼在電箱上面，他想變超級賽亞人喔！」台電鳳山區處表示，變電箱都有定期維護，並無危險，但呼籲民眾不要聚集在電力設施前，以免發生意外。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一段影片，畫面中可以看到瑞豐國小前方的人行道，有一處變電箱周圍地面放了好幾張椅子，有民眾在此乘涼，但其中一名男子的椅子卻放在變電箱上方，該男子坐在變電箱上拿扇子搧風，看起來怡然自得。

這段影片曝光後，引起網友熱議。有人說：「就是要高人一等！」、「我比較想看到漏電」也有人說：「靠北，看第二次我才發現電箱上面也有人！」、「可是有蚊子…」

台電鳳山區處今天上午表示，影片拍攝的地點位於瑞豐國小前人行道，台電的設備均有定期維護點檢，並無危險，只是怕人潮聚集有影響行人通行的權利，台電會再派人前往查看，並盡量勸導民眾不要聚集在電力設施前，如果民眾發現變電箱有異常狀況請立刻撥打1911，台電會立刻派員查看，若有惡意破壞的情形也會立即報警處理。

男子坐在變電箱上的椅子搧風乘涼。圖／翻攝自路上觀察學院
男子坐在變電箱上的椅子搧風乘涼。圖／翻攝自路上觀察學院

人行道 台電

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