影／好危險！阿北坐變電箱搧風乘涼 網評：想變超級賽亞人喔

高雄市瑞豐國小前方人行道，傍晚常有民眾聚集在變電箱附近乘涼，但有一名男子卻將椅子搬到變電箱，坐在椅子上拿扇子搧風，讓網友直呼誇張，「怎麼在電箱上面，他想變超級賽亞人喔！」台電鳳山區處表示，變電箱都有定期維護，並無危險，但呼籲民眾不要聚集在電力設施前，以免發生意外。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一段影片，畫面中可以看到瑞豐國小前方的人行道，有一處變電箱周圍地面放了好幾張椅子，有民眾在此乘涼，但其中一名男子的椅子卻放在變電箱上方，該男子坐在變電箱上拿扇子搧風，看起來怡然自得。

這段影片曝光後，引起網友熱議。有人說：「就是要高人一等！」、「我比較想看到漏電」也有人說：「靠北，看第二次我才發現電箱上面也有人！」、「可是有蚊子…」