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徐巧芯助理遇行車糾紛車輛被砸 警依法偵辦

中央社／ 台北17日電

北市建國高架橋昨晚發生行車糾紛，台北市議員徐巧芯的鍾姓助理車輛後擋風玻璃疑遭林姓男子敲破。警方獲報調查，林男辯稱遭鍾男逼車才出拳敲擊玻璃，全案依法偵辦。

國民黨台北市議員徐巧芯今天回應媒體表示，鍾男為辦公室實習生，仍在大學就讀，未曾與人結怨，昨天開車時兩車較接近，但未有擦撞；鍾男看到對方開後車廂就趕緊離開避免衝突，未料玻璃就破掉。

她說，鍾男事發時曾與她及辦公室人員聯絡，大家建議鍾男先報案，全案後續交警方調查，自己也會多加注意人身安全。

全案起於，台北市警察局大安分局昨晚10時許獲報，指轄內建國高架上有行車糾紛，經派員到場處理，發現23歲鍾男駕駛賓士車，和1輛黑色BMW汽車發生行車糾紛。

經調查，鍾男車輛後擋風玻璃遭BMW駕駛25歲林男破壞、碎裂，經鑑識排除槍枝攻擊可能性；警方隨後通知林男到案，林男聲稱遭鍾男逼車，才出拳敲擊對方車輛玻璃，全案詢後依法偵辦。

北市 議員 徐巧芯

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