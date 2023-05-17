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影／不讓行人「U型逆向停人行道」警因這理由暫不告發
全台各縣市都在強化汽機車不禮讓行人的執法勤務，有民眾PO網影片顯示，前天上午有一輛轎車行經台中市北屯區時，不只未禮讓行人，還「U型逆向停上人行道」，網友直呼「太扯了」，不過第五警分局表示，此案未接獲檢舉，加上影片有經過後製，無法據此告發。
第五警分局表示，根據網路社群「社會事新聞影音」今日流傳的網路影片，該影片的地點是在北屯區南興路、松竹五路一段的路口，影片中一輛轎車從松竹五路一段左轉後，再迴轉至南興路上超商前人行道停放，過程中有行人穿越行人穿越道而該部車輛未禮讓的違規情形。
五分局指出，依照法規，路口不禮讓行人可罰1200元至6000元、逆向行駛可罰600元至1800元、車輛停放於人行道可罰300元至600元，不過此案未接獲檢舉，加上該部網路影片有經過後製處理，依規定無法作為告發依據，呼籲拍攝到的網友，提供原始影像檢舉，警方才能依法告發。
第五警分局呼籲，目前不禮讓行人為取締重點，請民眾行駛在道路應遵守交通規則，維護用路人的安全
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