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台中女童斑馬線無車停讓 等52秒才過馬路

中央社／ 台中17日電

台南市日前發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治。有網友昨天上傳影片顯示台中市某無號誌路口，有女童在斑馬線停等52秒才過馬路；警方表示若接獲檢舉，將依法開罰。

有網友昨天在社群媒體YouTube頻道「王男の交通日常」貼出1段行車記錄器影片，畫面顯示為10日晚間7時多，在台中市西屯區1處無號誌路口，可見斑馬線上有1名女童，見往來許多汽機車經過遲遲不敢過馬路。

錄下畫面的車輛駕駛此時將車停在斑馬線前讓女童通過，不料後方車輛不斷超車通過甚至鳴按喇叭，但女童仍不敢通過，直到過了52秒有45輛汽機車經過後，才順利過馬路。影片發布後，引發網友熱議。

台中市警察局第六分局今天表示，從影片中發現有車輛違規停放行人穿越道，可依法處新台幣300元以上、600元以下罰鍰，另外，駕駛人行近行人穿越道，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、6000元以下罰鍰。本案若接獲相關案件檢舉，會檢視是否符合要件，依規定辦理。

台南市8日發生休旅車撞擊斑馬線上母女，造成3歲女童不治，母親重傷送進成大醫院。事件發生後，引發各界檢討聲浪，要求改善交通安全，相關主管機關也展開大執法，守護行人。

台中市

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