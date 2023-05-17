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影／追風、名流復古車款夜遊八里左岸 警攔查防飆開出19張罰單
新北市八里區文化公園附近，上周六凌晨出現改裝機車聚集飆速，警方獲報趕往查緝，共攔到7輛機車，事後並調閱監視器佐證，一共開出19張交通違規罰單，並依公共危險罪嫌通知3輛競速機車車主到案說明，警詢後函送法辦。
文化公園是新北市政府在十三行考古遺址附近開闢的休閒空間，位於八里左岸風景區，周邊道路筆直寬廣，入夜寧靜人車少。附近社區居民13日凌晨0時許報案，指稱約有10幾輛改裝機車未戴安全帽、未開大燈來回飆速，妨害安寧。
蘆洲警分局八里分駐所立刻調派警力前往查緝，在文化公園旁攔到7輛機車，其中出現追風、王牌、名流150、野狼等復古車款，這群年輕人聲稱沿西濱公路夜遊玩耍，其中4輛改裝排氣管列為噪音車通報環保局複檢。另外在博物館路攔到2輛機車用口罩遮蔽車牌。
警方事後調閱周邊道路監視器，發現涉嫌飆速尚包括數輛汽車，在員警趕抵前已逃離，相關違規情形逐一擷圖舉證，總計告發闖紅燈10件、未戴安全帽2件、遮蔽號牌2件、危險駕車3件、未裝設後照鏡1件、拒絕停車接受稽查逃逸1件，共19張交通違規罰單，其中3輛機車涉嫌併排競速飆車，依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。
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