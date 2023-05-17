行人持助行器過馬路遇車輛不禮讓 警方決調影像開罰
網路社群今天流傳出1則「行人地獄」影片，在高雄市鳳山區，1名拄著助行器的男子，走行人穿越道要過馬路，卻有許多車輛不禮讓，令這名男子在穿越道前躊躇無法過馬路。影像流出，高雄警方今天表示將調閱相關影像開罰。
這則影像說明，5月9日17時許，高雄市鳳山區海洋一路，「行動不便者要過馬路真的很難，根本沒車意願禮讓」。
影像中顯示，1名拄著助行器的男子，站在行人穿越道要過馬路，可是由左側的機車紛紛由他面前快速通過，並沒機車要讓行，後來錄像者當「正義哥」靠過去，揮手示意請車輛讓行，拄助行器的男子才得以慢慢通過馬路。
高雄市警鳳山分局今天表示，經查，當時未接獲相關報案，警方會主動調閱監視器相關影像，檢視違規事證如屬實，將依道交條例第44條第2項規定逕行舉發。
警方表示，汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處1200元至3600元罰鍰，鳳山警分局也將加強該路段巡邏及取締駕車未禮讓行人行為。
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