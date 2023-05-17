行人持助行器過馬路遇車輛不禮讓 警方決調影像開罰

網路社群今天流傳出1則「行人地獄」影片，在高雄市鳳山區，1名拄著助行器的男子，走行人穿越道要過馬路，卻有許多車輛不禮讓，令這名男子在穿越道前躊躇無法過馬路。影像流出，高雄警方今天表示將調閱相關影像開罰。

這則影像說明，5月9日17時許，高雄市鳳山區海洋一路，「行動不便者要過馬路真的很難，根本沒車意願禮讓」。

影像中顯示，1名拄著助行器的男子，站在行人穿越道要過馬路，可是由左側的機車紛紛由他面前快速通過，並沒機車要讓行，後來錄像者當「正義哥」靠過去，揮手示意請車輛讓行，拄助行器的男子才得以慢慢通過馬路。

高雄市警鳳山分局今天表示，經查，當時未接獲相關報案，警方會主動調閱監視器相關影像，檢視違規事證如屬實，將依道交條例第44條第2項規定逕行舉發。