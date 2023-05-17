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拾得空氣清淨機未報警 遭侵占罪嫌送辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市蔡姓男子本月15日帶著小型空氣清淨機，坐在東區林森路人行道石椅上和友人聊天後，忘了拿走，蔡10分鐘後再返回原地尋找，空氣清淨機已被郭姓女子取走，警方接獲蔡報案後查出郭女涉案，前天約談她到案後依涉及侵占罪嫌法辦。

台南市警一分局東門派出所本月15日上午8點多，受理遺失空氣清淨機案件。蔡姓失主表示，他於本月12日上午7點30分，在林森路二段公司門前人行道與友人聊天，將一台價值約2000元小型空氣清淨機放在人行道上的石椅上，離開時忘記取走。

約莫10分鐘後，蔡返回原地欲取回時，發現空氣清淨機不見了。蔡經調閱公司監視器影像發現，背著背包女子徒步經過該處時，順手將該空氣清淨機拿走。蔡表示，空氣清淨機剛買不久，生活上需要用到，請警方幫忙協助找回。

但女子影像身形與所穿著衣服特徵等線索跡證微弱，但東門派出所警員楊曜銘、林柏伸憑著多年偵辦刑案的經驗，積極展開調查，蒐集現場相關事證，逐一抽絲剝繭，分析過濾該女子可能出現的地點加強查訪後，查出涉案郭姓女子（58歲）也在附近公司上班，郭女於15日下午5點到所說明。

據了解，郭表示，拾得遺失物後原本要送到派出所，但因工作繁忙而一時遺忘，並主動交付空氣清淨機等物品，員警依法查扣並發還蔡姓失主，警詢後全案依侵占罪嫌函送台南地檢署偵辦。

郭姓女子涉嫌取走蔡姓失主的小型空氣清淨機，被警方依侵占罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
郭姓女子涉嫌取走蔡姓失主的小型空氣清淨機，被警方依侵占罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
警方找回蔡姓失主的小型空氣清淨機。記者黃宣翰／翻攝
警方找回蔡姓失主的小型空氣清淨機。記者黃宣翰／翻攝

空氣清淨機 人行道 台南

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