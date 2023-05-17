苗栗檳榔攤財物遭洗劫 犯嫌鑽屋頂縫隙入內行竊
苗栗縣竹南鎮公義路旁某檳榔攤疑遭竊嫌從屋頂縫隙入侵，店內零錢備用金及香菸遭洗劫一空，初估損失約新台幣10萬元，警方今天表示，將調閱附近路口監視器，追查作案竊嫌。
檳榔攤員工指出，16日清晨5時許準備開門上班，發現屋內被翻得亂七八糟，不但零用金遭竊，連庫存的香菸都不翼而飛，隨後調出店內監視器畫面，發現在當天凌晨2時許，有1名頭戴鴨舌帽及口罩的男子入侵行竊。
檳榔攤業者初步估計，包含被偷走的零錢、備用金及香菸，加上遭破壞的鐵門，損失共約10萬元，為提醒同業注意，把小偷行竊過程轉貼上網，同時呼籲民眾幫忙捉賊。
苗栗縣警察局竹南分局大同派出所所長吳幸昌接受媒體聯訪表示，研判竊嫌疑從檳榔攤後方爬上鐵皮屋頂再從廁所縫隙鑽進屋內行竊，目前除了店內畫面外，也將調閱路口監視器，追緝竊嫌到案。
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