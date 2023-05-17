化醜妝學跳南韓女團花舞 南警宣導阻詐撩下去
假投資猖獗，台南市政府警察局刑事警察大隊新發表反詐短影片，搶搭當前全球火紅韓國女團洗腦神曲花舞熱潮，由市刑大男女幹員更畫醜妝不計形象模仿，搭配誇張肢體動宣導，希望將詐騙降到最低。
這支短影片長約1分半，由幹員利用勤餘空檔完成，從演員、道具、場地、錄影及剪輯等皆由同仁一手包辦。刑警平日辦案英勇，但為預防宣導撩下去；除不計形象扮醜，還以甜美唱音及美豔花舞等詼諧演出，期能吸住觀眾眼球，藉此深植民眾反詐觀念。
南市警局說，今年1至4月查緝詐欺集團41件436人、緝獲詐欺車手223人、攔阻詐騙807件、金額高達2億9879萬9138元；另統計假投資詐騙類型324件，財損金額高達1億元。市刑大大隊長林宏昇表示，詐騙集團經常透過簡訊、交友軟體或網頁等管道，誘騙被害人私加LINE投資群組，再假借專業投資策略老師一對一教學，投資飆股、未上市公司、虛擬貨幣等投資標的，待民眾匯款投資獲利欲出金時，便以各種理由不出金，或關閉投資網站及凍結帳號，讓被害人血本無歸，民眾不可不慎。
市警局局長廖宗山說，民眾接獲投資群組、社團訊息或素未謀面的網友，標榜保證獲利、高報酬、無風險的投資介紹，皆為受騙手法，請民眾務必提高警覺，切勿聽從指示開設虛擬帳戶、匯款、購買遊戲點數或超商代碼繳費等，應多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱。
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