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女大生糾眾到校打傷同學 只因索要250萬車禍賠償不成

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

20歲輔大女學生黃女因一起車禍受傷，她找來男友蕭男（21歲）夥同曾、郭2人直闖學校，欲向其同學蔣男索要250萬元賠償，雙方談判破裂，蕭男等3煞持安全帽、棍棒將蔣男打傷後離去，蔣男不甘被打向警報案。昨天晚上警方同步在新店逮捕蕭男、黃女，警詢後依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

據了解被害人蔣男（20歲）是輔仁大學學生，今年3月23日開車載著同學黃女（20歲）行經台北市士林區不慎發生交通事故，導致黃女頸椎疑有受傷，事後黃女以父母要求須賠償250萬欲向蔣男索討。

這個月5日晚上8時許，黃女夥同男友蕭男（21歲）及曾、郭2男，4人開車尾隨一輛車進入輔大學園內，隨後找到蔣男與同學陳男（22歲）、張男（21歲），7入在校內討論賠償事宜。未料黃女拿不出診斷書，要求250萬賠償金額又開得太高，雙方協商沒有交集。

此時蕭男的同行友人郭男，暴怒疑向蔣嗆說「我有認識弘仁會……」等話，隨後蕭、郭、曾等3人分持安全帽、棍棒朝著蔣男一陣猛打，蔣男同學陳、張兩人看見衝前拉離眾人，還是造成蔣男身體多處挫傷，最後雙方不歡而散。

事後蔣男不甘被打，在2位同學陪同下前往派出所報案，控告蕭男等4人恐嚇、傷害。警方受理追查，發現蕭等4人沒有幫派註記，昨天晚上持拘票前往新店逮捕蕭男及黃女，警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦，另持續追緝曾、郭兩男到案說明。

這個月5日晚上輔仁大學驚傳校外人士，闖入校園毆打學生，起因疑似一起車禍賠償談不攏。圖／聯合報資料庫
這個月5日晚上輔仁大學驚傳校外人士，闖入校園毆打學生，起因疑似一起車禍賠償談不攏。圖／聯合報資料庫
新莊警方昨天晚上循線在新店逮捕蕭男、黃女依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方昨天晚上循線在新店逮捕蕭男、黃女依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方昨天晚上循線在新店逮捕蕭男、黃女依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新莊警方昨天晚上循線在新店逮捕蕭男、黃女依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

恐嚇 安全帽

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