聽新聞
test
0:00 / 0:00
女大生糾眾到校打傷同學 只因索要250萬車禍賠償不成
20歲輔大女學生黃女因一起車禍受傷，她找來男友蕭男（21歲）夥同曾、郭2人直闖學校，欲向其同學蔣男索要250萬元賠償，雙方談判破裂，蕭男等3煞持安全帽、棍棒將蔣男打傷後離去，蔣男不甘被打向警報案。昨天晚上警方同步在新店逮捕蕭男、黃女，警詢後依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。
據了解被害人蔣男（20歲）是輔仁大學學生，今年3月23日開車載著同學黃女（20歲）行經台北市士林區不慎發生交通事故，導致黃女頸椎疑有受傷，事後黃女以父母要求須賠償250萬欲向蔣男索討。
這個月5日晚上8時許，黃女夥同男友蕭男（21歲）及曾、郭2男，4人開車尾隨一輛車進入輔大學園內，隨後找到蔣男與同學陳男（22歲）、張男（21歲），7入在校內討論賠償事宜。未料黃女拿不出診斷書，要求250萬賠償金額又開得太高，雙方協商沒有交集。
此時蕭男的同行友人郭男，暴怒疑向蔣嗆說「我有認識弘仁會……」等話，隨後蕭、郭、曾等3人分持安全帽、棍棒朝著蔣男一陣猛打，蔣男同學陳、張兩人看見衝前拉離眾人，還是造成蔣男身體多處挫傷，最後雙方不歡而散。
事後蔣男不甘被打，在2位同學陪同下前往派出所報案，控告蕭男等4人恐嚇、傷害。警方受理追查，發現蕭等4人沒有幫派註記，昨天晚上持拘票前往新店逮捕蕭男及黃女，警詢後依傷害、恐嚇等罪嫌移送法辦，另持續追緝曾、郭兩男到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言