女大生糾眾到校打傷同學 只因索要250萬車禍賠償不成

20歲輔大女學生黃女因一起車禍受傷，她找來男友蕭男（21歲）夥同曾、郭2人直闖學校，欲向其同學蔣男索要250萬元賠償，雙方談判破裂，蕭男等3煞持安全帽、棍棒將蔣男打傷後離去，蔣男不甘被打向警報案。昨天晚上警方同步在新店逮捕蕭男、黃女，警詢後依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

據了解被害人蔣男（20歲）是輔仁大學學生，今年3月23日開車載著同學黃女（20歲）行經台北市士林區不慎發生交通事故，導致黃女頸椎疑有受傷，事後黃女以父母要求須賠償250萬欲向蔣男索討。

這個月5日晚上8時許，黃女夥同男友蕭男（21歲）及曾、郭2男，4人開車尾隨一輛車進入輔大學園內，隨後找到蔣男與同學陳男（22歲）、張男（21歲），7入在校內討論賠償事宜。未料黃女拿不出診斷書，要求250萬賠償金額又開得太高，雙方協商沒有交集。

此時蕭男的同行友人郭男，暴怒疑向蔣嗆說「我有認識弘仁會……」等話，隨後蕭、郭、曾等3人分持安全帽、棍棒朝著蔣男一陣猛打，蔣男同學陳、張兩人看見衝前拉離眾人，還是造成蔣男身體多處挫傷，最後雙方不歡而散。