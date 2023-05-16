銀行女職員疑與詐團勾結 被聲押禁見

新北地檢署今天指揮新北市三重警分局，到某銀行位於新北市蘆洲區中山一路上的分行搜索，帶回疑似與詐騙集團勾結的蕭姓女職員，複訊後聲請收押禁見。

據了解，新北檢警日前在偵辦詐騙案件時，發現蕭女疑似與詐騙集團勾結，調高詐騙集團掌握的多個人頭帳戶每日轉帳、提款額度，以便利詐團洗錢，今天指揮三重警分局兵分兩路，到分行搜索蕭女辦公位置與蕭女住所，並拘提蕭女到案說明。

複訊後，檢方認為蕭涉犯加重詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人、反覆實行詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見。

由於該銀行尚未發出重大訊息，新北地檢署對此事不願證實，僅表示案件偵辦中，不方便對外說明；三重警分局亦不願證實，強調未發佈新聞。