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銀行女職員疑與詐團勾結 被聲押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭林昭彰／新北即時報導

新北地檢署今天指揮新北市三重警分局，到某銀行位於新北市蘆洲區中山一路上的分行搜索，帶回疑似與詐騙集團勾結的蕭姓女職員，複訊後聲請收押禁見。

據了解，新北檢警日前在偵辦詐騙案件時，發現蕭女疑似與詐騙集團勾結，調高詐騙集團掌握的多個人頭帳戶每日轉帳、提款額度，以便利詐團洗錢，今天指揮三重警分局兵分兩路，到分行搜索蕭女辦公位置與蕭女住所，並拘提蕭女到案說明。

複訊後，檢方認為蕭涉犯加重詐欺取財、洗錢等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有勾串共犯或證人、反覆實行詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見。

由於該銀行尚未發出重大訊息，新北地檢署對此事不願證實，僅表示案件偵辦中，不方便對外說明；三重警分局亦不願證實，強調未發佈新聞。

據悉，今年一月該銀行才有女行員被爆出勾結詐騙集團，年初已由桃園地檢署偵結此案並起訴。由於蕭女否認犯罪，檢警目前尚未掌握蕭女涉案時間與金額。

新北地檢署今到新北市蘆洲區某銀行分行搜索，帶回疑似與詐團勾結的蕭姓女職員。聯合報系資料照
新北地檢署今到新北市蘆洲區某銀行分行搜索，帶回疑似與詐團勾結的蕭姓女職員。聯合報系資料照

詐騙集團 詐欺

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