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影／屏東海生館接獲炸彈恐嚇信 警方查無可疑物

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

繼最近故宮及清華大學接獲炸彈恐嚇信後，屏東海生館雇員今天下午3時許發現公務電腦的電子信箱接收一封郵件，信中指已在館內安裝4枚遙控炸彈，要在同日下午5時引爆；恆春分局會同館方人員全面搜索館區，幸未發現炸彈或可疑爆裂物。館方已提起恐嚇罪告訴，警方也已掌握寄信人IP位址，循線追查偵辦。

這是海生館啟用後首次接到恐嚇消息，館方不敢掉以輕心，接到通知後馬上緊急報案並全面巡查各展館區域，警方獲報後立即趕至海生館了解調查，所幸未發現炸彈或可疑爆裂物；館方表示，海生館各展場設施皆正常營運，為保障館內所有人員及生物安全，針對任何有可能影響到館所安危的消息都非常重視，期讓遊客能安心參觀。

恆春分局分局長林明波表示，警方將加強海生館安全維護巡邏，與館方密切聯繫，注意後續是否仍有郵件恐嚇情形，並呼籲民眾切勿一時興起，以此方式惡作劇，已觸及相關法令。

屏東海生館今天接獲炸彈恐嚇信，恆春分局會同館方人員全面搜索館區，未發現炸彈或可疑爆裂物。圖／館方提供
屏東海生館今天接獲炸彈恐嚇信，恆春分局會同館方人員全面搜索館區，未發現炸彈或可疑爆裂物。圖／館方提供
屏東海生館今天接獲炸彈恐嚇信，恆春分局會同館方人員全面搜索館區，未發現炸彈或可疑爆裂物。圖／館方提供
屏東海生館今天接獲炸彈恐嚇信，恆春分局會同館方人員全面搜索館區，未發現炸彈或可疑爆裂物。圖／館方提供

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