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58歲男偕妻爬小奇萊步道 突倒地失去呼吸心跳　

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名58歲登山客與妻子今天爬小奇萊步道，走不到1公里，突然倒地無呼吸心跳，附近登山客見狀協助CPR，南投消防人員趕往救援，晚間已接觸到患者，後送就醫中。

花蓮縣消防局今天下午4時39分接獲通報，指來自桃園的一對夫妻爬小奇萊步道，才走到步道0.7公里處，58歲的丈夫突然倒地，當時附近有6名登山客見狀，立即提供心肺復甦術等協助，並通報請求消防人員搶救。

太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊及南投消防局都派人趕往現場，傍晚5時許太管處及保七人員抵達現場，近6時南投救護人員也趕到，接觸到患者，目前正下撤後送就醫。

根據太管處網站，小奇萊步道屬合歡山與奇萊山之間的稜脊，山稜兩側均為山谷地形，東面谷地為立霧溪上游的源頭，西側則是濁水溪源頭，步道視野開闊，有水窪凹地，也有兩個小山頭，最高點海拔3150公尺，長度1350公尺，往返約需3小時。難易度分類為第3級，表示步道位處較偏遠山區，路徑尚稱清晰但部分坡度升降較大、氣候變化大而有潛在風險，一般行程約1至3天。

小奇萊步道海拔約3150公尺，視野開闊。圖／取自太管處網站
小奇萊步道海拔約3150公尺，視野開闊。圖／取自太管處網站

南投 太魯閣國家公園 患者

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