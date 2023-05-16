58歲男偕妻爬小奇萊步道 突倒地失去呼吸心跳　

一名58歲登山客與妻子今天爬小奇萊步道，走不到1公里，突然倒地無呼吸心跳，附近登山客見狀協助CPR，南投消防人員趕往救援，晚間已接觸到患者，後送就醫中。

花蓮縣消防局今天下午4時39分接獲通報，指來自桃園的一對夫妻爬小奇萊步道，才走到步道0.7公里處，58歲的丈夫突然倒地，當時附近有6名登山客見狀，立即提供心肺復甦術等協助，並通報請求消防人員搶救。

太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊及南投消防局都派人趕往現場，傍晚5時許太管處及保七人員抵達現場，近6時南投救護人員也趕到，接觸到患者，目前正下撤後送就醫。