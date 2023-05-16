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國立台灣圖書館也收恐嚇郵件「6顆遙控炸彈」 警封館清查未發現

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

位於新北市中和區的國立台灣圖書館，今下午3時許向中和警分局安和派出所報案，指稱官方郵件接獲署名孫姓網友恐嚇郵件，館方不敢大意立刻報案，警方也協助管制民眾進入並清空場館。

孫姓網友留下「6顆遙控炸彈已經安裝在圖書館內，傍晚七點鐘，引爆炸彈」的字句，讓館方嚇的趕緊報案，警方除協助管制、清空場館，也立即成立專案小組，並由偵查隊手持金屬探測器檢視建築物有無可疑物品。

警方同時協調警犬隊派遣2警、2隻偵爆犬到現場協助搜索爆裂物，線上巡邏警力則對圖書館周邊巡邏、盤查可疑人士，經警方及館方人員全棟建築物場檢後，尚未發現可疑物品。

中和警分局表示，將會持續注意監控，並積極追查寄送恐嚇郵件的嫌犯。

國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝
國立台灣圖書館收「6顆遙控炸彈」恐嚇郵件，警封館查處。記者李易昌／翻攝

國立台灣圖書館 恐嚇 炸彈

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