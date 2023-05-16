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討搭車錢！高雄24歲男裝可憐誆錢包遺失 1小時得手3百元
高雄旗山區日前有民眾遇到可疑男子向派出所通報，有身穿襯衫西裝褲的男子徘迴在旗山客運站附近，一見路人經過，該男子就貼近索討搭車錢，警方據報前往查看，該男子正好尚未離去，面對警方盤問支吾其詞，事後坦言已得手3百元，被依詐欺罪及違反社會秩序維護法送辦。
旗山分局建國所指出，警員黃見成、陳陞遠前天依民眾報案，前往旗山客運站查看可疑男子，當時這名24歲黃姓男子正在向附近路人借錢，經警見狀上前詢問，黃男自稱錢包遺落在公車上，身上沒有錢能搭車返回屏東，遂向街上民眾索討坐車錢。
警方進一步查詢黃男身分，發現他的家根本就住在高雄市杉林區，並不是屏東，對於警方詢問他要坐車到屏東何處，黃男一臉心虛的答非所問，態度變得更為慌張。
黃男事後坦言，他看準4時30分許會有不少民眾前往客運站搭車，隨機向路人搭訕，濫用民眾的愛心索取車資，謊稱要搭車返回屏東，僅僅一小時，就已向一名大學生索討得手300元。
所幸，建國所兩警即時到場逮捕黃男，不讓他繼續向其他愛心民眾索討搭車錢，旗山分局表示，全案將依涉嫌刑法詐欺罪及違反社會秩序維護法，函送橋頭地檢署偵辦。
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