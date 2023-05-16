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曳引車撞吊車台61線北上車道封閉 搶救半天才全線通行

中央社／ 桃園16日電

台61線快速道路北上39.4公里處觀音段，今天上午發生貨櫃曳引車駕駛撞上前方大型動力機械吊車翻覆，北上車道一度封閉，直到下午5時45分才恢復通行。中央社（桃園市警局大園分局提供）
台61線快速道路北上39.4公里處觀音段，今天上午發生貨櫃曳引車駕駛撞上前方大型動力機械吊車翻覆，北上車道一度封閉，直到下午5時45分才恢復通行。中央社（桃園市警局大園分局提供）

台61線快速道路北上39.4公里處觀音段，今天上午發生貨櫃曳引車駕駛撞上前方大型動力機械吊車翻覆，北上車道一度封閉，直到下午5時45分才恢復通行，肇事原因有待警方調查。

桃園市警局交通警察大隊大園分隊分隊長江政諺接受媒體聯訪表示，64歲王姓男子上午駕駛貨櫃曳引車，行經台61線快速道路北上39.4公里處觀音段，疑似恍神未注意路況，不慎撞上前方陳男駕駛的大型動力機械吊車，事故導致曳引車車頭毀損嚴重變形，大型動力機械吊車翻覆車道上。

江政諺指出，雙方駕駛都輕微擦挫傷但未送醫，所幸曳引車裝載的高壓氣體無外洩情形，警方獲報後到場實施交通疏導管制，並通知拖吊業者、中壢工務段及消防隊前往進行後續處置，經警方現場實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因待後續調查釐清。

江政諺說，經過緊急處理，下午1時許先開放內線通行，但翻覆的大型動力機械吊車移動不容易，因此直到下午5時45分北上車道才全線開放，另外，由於大型動力機械吊車違規行駛於快速道路上，警方將依道路交通管理處罰條例製單舉發。

車道 酒測

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