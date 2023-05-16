Line群組起口角 姪子潑汽油燒叔叔機車遭送辦
花蓮1名16歲劉姓少年因跟叔叔在Line通訊群組發生口角，憤而對叔叔的機車縱火，警方根據現場遺留裝過汽油的空寶特瓶尋人，劉姓少年晚間由父親陪同投案，被依公共危險罪送辦。
花蓮分局豐川派出所長周庭安今天接受媒體聯訪指出，昨天下午5時許接獲民眾通報，花蓮市商校街發生機車火警，警消到場後，火勢已由附近民眾撲滅，現場遺留2瓶裝過汽油的寶特瓶物證，懷疑是人為縱火，立即啟動鷹眼小組。
目擊民眾向警方表示，有看到2名少年騎摩托車前往犯案後逃逸。警方調閱沿線經監視器畫面，很快鎖定縱火的2名少年。
警方調查，劉姓少年昨天在通訊軟體群組與叔叔發生口角，憤而夥同17歲郭姓少年，騎車到加油站買4瓶寶特瓶裝汽油，下午5時許騎車到叔叔家前，在叔叔的機車上潑灑2瓶汽油縱火，犯案後2人騎車逃逸。
直到晚間，家族群組討論叔叔的摩托車被燒，劉姓少年自知法網難逃，向父親坦承犯行，晚間由父親陪同，帶著劉姓、郭姓少年到派出所投案，全案依公共危險罪函送花蓮地方法院少年法庭偵辦。
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