新北主計處政風主任墜新北大橋亡 市府：原還規畫出差

新北大橋三重端母親節發生有女子墜落身亡，今傳出該女子為新北市主計處政風室王姓主任，疑因自覺事情做不好及情緒低落致憾事發生。新北主計處證實，表示相關業務單純，近期也沒看到任何異狀，同事間相處互動都很平和，還是希望外界給家屬空間，勿做過多揣測。

新北主計處長吳建國說明，王姓主任在2020年1月到職，在新北主計處擔任政風室主任也三年四個月多了，那因為工作性質屬政風單位派來，所以事情發生後有去跟同仁了解一下，大家都說近期看不出任何異狀，相處互動都很好、很平和，平時個性就是溫和。

吳建國認為，主計及政風業務都很單純，如今發生這樣憾事，大家也都是昨天接到王姓主任丈夫來電才知道，大家都很震驚不捨、心情沈重，想說怎麼會這樣？不過這屬於私領域事情，現在又在家屬治喪期間，也不好意思打擾，會等事情過一段時間再來了解到底發生什麼事情。

主計處強調，王姓主任發生事故前，仍照常處理業務，且原於5月11日申請5月18日出差至公所辦理市府政風專案稽核業務，未發現任何異狀。希望案件尚未釐清前，給家屬一些空間，外界勿作過多揣測。

主計處補充，王姓主任今年52歲，已婚，91年基層特考三等考試政風及格，是在2020年1月遷調至現職機關，王員處理之事項多屬例行性政風業務，無對外業務，且經查該機關人員也未發生貪污、瀆職之政風案件。

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