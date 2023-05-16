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影／三重燒臘店前港籍駕駛挨撞飆粵語粗話 網友：這在香港？
網路影音平台最近有段影片，在「旺角燒臘店」對面地下停車場坡道，1輛貨車上坡起步失敗，「倒退嚕」撞上後方特斯拉轎車，駕駛剛好是香港籍，還脫口而出飆罵粵語粗話，被網友戲稱真的太巧了。其實發生地在新北市三重區。
據了解，香港籍46歲謝姓男子來台觀光，13日去逛三和夜市，將租賃特斯拉轎車停放三重區文化北路的農會地下收費停車場，晚間8時許準備駕車離開時，前方有1輛由27歲潘姓司機駕駛的小貨車停在出口坡道上。
潘男是到三和夜市補貨之後準備離開，由於前方還有另1輛轎車停在出口等候駛向道路，貨車因此在坡道上停下，接著連續2次上坡起步失敗，順勢「倒退嚕」撞上後方特斯拉，造成對方車頭毀損、前行李廂蓋變形，沒有人受傷。
只是很湊巧，香港司機開車挨撞飆罵粵語粗話，事故地點前方燒臘店名也是香港地名，讓網友有時空錯亂的感覺。當天警方獲報趕抵，但因事故地點不是道路範圍，員警僅協助現場拍照留存，並向雙方當事人告知相關權益，未來保險公司可向警方調閱資料。
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