酒測值1.48爛醉還駕車 男撞毀6汽機車再撞民宅

48歲王姓男子昨天上午酒駕，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，先撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅，肇事後，再倒車撞到水溝護欄卡住不動，隨即下車離開。王隨後被民眾帶回現場，員警到場處理，他酒駕造成3輛汽車及3輛機車受損，酒測值更高達1.48，警方詢後，今天依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，王姓男子與友人喝酒喝到天亮，仍執意開車返家，昨天上午11時8分許，沿著和美鎮線東路南往北方向行駛，抵線東路與東原路口時，追撞由47歲施姓男子駕駛的小貨車，被衝撞的小貨車再追撞另一輛轎車， 造成小貨車駕駛頭部受傷。

王姓男子駕駛的轎車再失控撞進民宅，造成3輛機車受損，他未停下車處理，反而倒車後，再左轉東原路，又撞擊路旁水溝護欄後，車輛卡住動彈不得後，王才下車，步履不穩離開現場。王姓男子隨後被附近民眾帶回現場，並報警處理，警方為他酒測，酒測值為1.48。

王姓男子涉嫌酒駕，連同自己的轎車前窗破個大洞等嚴重毀損外，另造成 2輛汽車、3輛機車受損，必須負起賠償責任，更因酒測值超標，和美警分局詢後，今天依公共危罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康