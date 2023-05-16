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酒測值1.48爛醉還駕車 男撞毀6汽機車再撞民宅

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

48歲王姓男子昨天上午酒駕，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，先撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅，肇事後，再倒車撞到水溝護欄卡住不動，隨即下車離開。王隨後被民眾帶回現場，員警到場處理，他酒駕造成3輛汽車及3輛機車受損，酒測值更高達1.48，警方詢後，今天依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，王姓男子與友人喝酒喝到天亮，仍執意開車返家，昨天上午11時8分許，沿著和美鎮線東路南往北方向行駛，抵線東路與東原路口時，追撞由47歲施姓男子駕駛的小貨車，被衝撞的小貨車再追撞另一輛轎車， 造成小貨車駕駛頭部受傷。

王姓男子駕駛的轎車再失控撞進民宅，造成3輛機車受損，他未停下車處理，反而倒車後，再左轉東原路，又撞擊路旁水溝護欄後，車輛卡住動彈不得後，王才下車，步履不穩離開現場。王姓男子隨後被附近民眾帶回現場，並報警處理，警方為他酒測，酒測值為1.48。

王姓男子涉嫌酒駕，連同自己的轎車前窗破個大洞等嚴重毀損外，另造成 2輛汽車、3輛機車受損，必須負起賠償責任，更因酒測值超標，和美警分局詢後，今天依公共危罪嫌移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車肇事，除自己的車嚴重損毀外，另有2輛汽車、3輛機車受損。記者劉明岩／攝影
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車肇事，除自己的車嚴重損毀外，另有2輛汽車、3輛機車受損。記者劉明岩／攝影
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅，再倒車卡在水溝護欄。圖／彰化踢爆網提供
王姓男子酒駕昨天上午涉嫌酒後駕車，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅，再倒車卡在水溝護欄。圖／彰化踢爆網提供

酒測 酒駕

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