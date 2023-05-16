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男子盜剪魚塭電線險釀災 安南警鷹眼查緝到案
台南市安南區長和路養殖虱目魚塭，本月3日遭人剪斷電線後水車無法轉動。警方接獲塭主報案後，根據塭主提供監視器畫面，以車追人查出42歲郭姓男子涉案，郭昨天傳喚到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。
市警三分局和順派出5月4日中午12點多，接獲陳姓塭主報案，稱他 在安南區長和路魚塭，鄰近台灣歷史博物館水車電線遭竊，所幸及時發現，放養虱目魚沒有受災。員警趕到現場，調閱監視器掌握犯嫌騎乘機車，鎖定竊嫌為郭姓男子。
陳姓塭主當天巡視魚塭時，突然發現水車停止運作，進而發現約25公尺電線遭人盜剪，共損失5000元，急忙請警方協助。警員陳祥慶、劉亭妤經勘查現場並調閱相關影像，掌握竊賊於5月3日下午1點騎機車至魚塭偷電線竊，昨天下午5點多通知郭男到案說明。
據了解，郭供稱，他欠積賭債，當天沿線物色周遭有無具價值物品後，趁四下無人後行竊，想藉此躲避警方查緝，自以為「天衣無縫」，卻仍栽在警方手上。
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