快訊

吳奇隆劉詩詩又爆冷戰3年？孩子在哪就學夫妻意見分歧

曹興誠給郭台銘第2封信：應跟「胳膊往外彎的蠢人」保持距離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子盜剪魚塭電線險釀災 安南警鷹眼查緝到案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區長和路養殖虱目魚塭，本月3日遭人剪斷電線後水車無法轉動。警方接獲塭主報案後，根據塭主提供監視器畫面，以車追人查出42歲郭姓男子涉案，郭昨天傳喚到案，警詢後依竊盜罪嫌函送法辦。

市警三分局和順派出5月4日中午12點多，接獲陳姓塭主報案，稱他 在安南區長和路魚塭，鄰近台灣歷史博物館水車電線遭竊，所幸及時發現，放養虱目魚沒有受災。員警趕到現場，調閱監視器掌握犯嫌騎乘機車，鎖定竊嫌為郭姓男子。

陳姓塭主當天巡視魚塭時，突然發現水車停止運作，進而發現約25公尺電線遭人盜剪，共損失5000元，急忙請警方協助。警員陳祥慶、劉亭妤經勘查現場並調閱相關影像，掌握竊賊於5月3日下午1點騎機車至魚塭偷電線竊，昨天下午5點多通知郭男到案說明。

據了解，郭供稱，他欠積賭債，當天沿線物色周遭有無具價值物品後，趁四下無人後行竊，想藉此躲避警方查緝，自以為「天衣無縫」，卻仍栽在警方手上。

42歲郭姓男子涉嫌偷取魚塭電線，被警方後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
42歲郭姓男子涉嫌偷取魚塭電線，被警方後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

監視器 博物館

延伸閱讀

40坪房「10年來夏季電費每月破萬」！他忍痛全拆換⋯喜曝帳單：省近8千

熊孩子拆家咬斷電線！拉拉爸「全力護短」伸手阻擋主人體罰：牠知道錯了啦

大雨造成台西魚塭土堤崩塌 雲縣府盼中央協助治理

小狗犯錯飼主氣炸教訓 拉拉爸「父愛噴發」秒霸氣伸手護孩：我自己來教！

相關新聞

影／國道碰碰車？TOYOTA撞飛賓利畫面曝光 網：賠到下輩子

國1五楊高架北上50公里桃園路段今天中午發生車禍，許姓男子駕駛紅牌多元計程車豐田，北上行駛國1五楊高架外側車道，疑似變換...

母親節一女墜新北大橋亡 身分曝光是新北市府處室主任

新北大橋三重端母親節當天驚傳女子墜落身亡，當時家屬僅向警方透露死者是公務員，今天卻傳出她是新北市政府某處室主任，疑因自覺...

酒測值1.48爛醉還駕車 男撞毀6汽機車再撞民宅

48歲王姓男子昨天上午酒駕，行經彰化縣和美鎮線東路與東原路口時，先撞上停等紅燈的小貨車，失控再撞進民宅，肇事後，再倒車撞...

男子盜剪魚塭電線險釀災 安南警鷹眼查緝到案

台南市安南區長和路養殖虱目魚塭，本月3日遭人剪斷電線後水車無法轉動。警方接獲塭主報案後，根據塭主提供監視器畫面，以車追人...

恐嚇在太魯閣公園隨機殺人 警查出疑恐嚇故宮案同一人

太魯閣國家公園管理處連續兩天接獲恐嚇電子郵件，警方追查發現，嫌犯昨天恐嚇有遙控炸彈，今天則說要持開山刀入園隨機殺人，幸好...

防「國之北疆」遭陸漁船越界捕魚 海巡特勤隊進駐東引

夏季即將來臨，海象平穩，過去會有不少中國大陸小型快艇在連江縣海域蠢蠢欲動，影響東引漁民生計，甚至是破壞生態。馬祖海巡隊表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦