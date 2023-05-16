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母親節一女墜新北大橋亡 身分曝光是新北市府處室主任

聯合報／ 記者林昭彰李成蔭／新北即時報導

新北大橋三重端母親節當天驚傳女子墜落身亡，當時家屬僅向警方透露死者是公務員，今天卻傳出她是新北市政府某處室主任，疑因自覺事情做不好導致情緒低落，詳細原因仍待釐清。

警方是在14日上午10時許接獲民眾報案，員警趕抵發現橋面上停放1輛YouBike公共自行車，欄杆放著1副眼鏡、且有1個鞋印，婦人墜落在相對位置下方草地，稍早已被救護車送往台北馬偕醫院，送醫途中無生命徵象，11時54分宣告死亡。

經查，死者姓王，52歲，家住板橋。警方立刻通知家屬，她的丈夫先趕赴醫院處理後續事宜，之後才到派出所協助調查。當天丈夫只說死者是公務員，之前沒有特殊異狀，但事發前一天心情變很差一直哭泣，並透露說她突然覺得自己什麼事都做不好。家屬也沒想到會發生這種憾事。

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新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上欄杆發現1個鞋印。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上欄杆發現1個鞋印。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上停放1輛公共自行車。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上停放1輛公共自行車。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上欄杆放著1副眼鏡。記者林昭彰／翻攝
新北大橋三重端母親節當天發生婦人墜落橋下草地送醫不治，橋上欄杆放著1副眼鏡。記者林昭彰／翻攝

公務員 丈夫 母親節

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