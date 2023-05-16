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防「國之北疆」遭陸漁船越界捕魚 海巡特勤隊進駐東引

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導

夏季即將來臨，海象平穩，過去會有不少中國大陸小型快艇在連江縣海域蠢蠢欲動，影響東引漁民生計，甚至是破壞生態。馬祖海巡隊表示，即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。

東引民眾表示，因為捕魚作業曲重疊，海象好時，常有大陸漁船到禁限制水域捕魚，真的感到困擾。東引鄉長林德建也說，海象好時會有大陸漁船越界捕魚，有些甚至做些不法行為，如電魚手法等，不僅影響東引民眾生計，也破壞生態。

馬祖海巡隊表示，隨時序進入夏季海象平穩，中國大陸小型快艇蠢蠢欲動，艦隊分署、偵防分署、金馬澎分署協同作業，即起派遣我國「海巡特勤隊」進駐東引地區。

馬祖海巡隊指出，「海巡特勤隊」有別於人民印象中顯眼「亮橘色」制服的海巡人員，特勤隊穿著象徵隱密、紀律的黑色特勤服，令東引鄉親鼓掌叫好。

此外，馬祖海巡隊還增派1艘「近岸多功能艇」（CP艇）與特勤隊共同巡弋東引，CP艇航速達45節（每小時83公里）以上，在海上具有速度的絕對優勢。這次特勤隊至少進駐一周以上，且會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回；至於特勤人數，則因為涉及攻堅任務運用，暫時對外保密。

馬祖海巡隊補充，特勤隊這次在抵達東引之前，已經在南竿一個月餘的「移地訓練」，對馬祖海域治安狀況掌握深入，並且在4月19日至25日的一周內，連續查扣3艘越界大陸漁船，將船上總共10人交由第一Ｏ岸巡隊留置、嚴密看管。

為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供
為防範大陸漁船越界捕魚，馬祖海巡隊即日起派遣「海巡特勤隊」進駐東引，並會視海域狀況機動調整，有越界捕魚就依法帶案扣回。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖 海巡 海象

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