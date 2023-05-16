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議員批淡水大拜拜行動公約限制多 警局長：治安及交通考量

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

「清水巖祖師繞境」俗稱淡水大拜拜，也是淡水一年一度宗教盛事。過去因為曾發生打架事件，新北市警察局與清水巖管委會簽署行動公約，但地方質疑，如今疫情解封，卻對地方民俗活動諸多限制，應該要適當放寬。新北市警察局長廖訓誠表示，遶境路線多為交通要道，會建請主辦廟方配合。

警察局連續2年清水巖管委會、區公所、29間宮廟與陣頭代表舉辦「淡水清水巖遶境行動公約座談會」暨抽籤會議，並簽署「優質宮廟文化行動公約」，其中包含「禁止私設紅壇、大型舞台、香案」、「嚴禁提供啤酒等酒精飲料」、「繕造參加人員及領隊名冊、審核有無滋事紀錄」等內容。

新北市議員陳偉杰指出，警察局去年就統一禁止各宮廟設置紅壇、大型舞台、香案，已經引起民眾抱怨，認為停止傳統行為是對不起神明及祖先，警局應該在此適當放寬。他也能理解警局禁止提供酒精飲料是擔心飲酒肇事，但全新北只有淡水大遶境增加這項限制，且認為飲酒就滋事，這是不當聯結。

陳偉杰也說，警方也要求繕造參加人員及領隊名冊、審核有無滋事紀錄，這點更讓民眾憤怒，是還要身家調查，警方把遶境活動當成黑道聚會嗎？這是在搜集民眾個資，如今疫情解封，此舉正當性令人無法接受。

警察局長廖訓誠表示，鑑於遶境路線多為主要道路與交通要道或重要路口，若私設紅（祭）壇，亟易造成交通堵塞，且遶境陣頭常易爭相至紅壇處表演，紅壇搭設主亦會贊助現金或物品，也可能引發糾紛，故基於治安及交通考量，會建請主辦廟方配合。

廖訓誠表示，遶境期間適逢炎夏，陣頭人員飲用酒精飲品後，控制力薄弱，易發生酒後聚眾滋事，衍生治安問題。另外，相關個資都會保密，只是事先過濾清查參與遶境人員有無黑道幫派背景，可約制幫派人士趁遶境活動藉機鬧事，提供民眾安全與安寧的生活環境。

清水巖清水祖師遶境活動是一年一度「淡水大拜拜」。圖／新北市民政局提供
清水巖清水祖師遶境活動是一年一度「淡水大拜拜」。圖／新北市民政局提供

遶境 警察 淡水 幫派

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