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太魯閣國家公園連2天遭恐嚇 警疑與故宮案同嫌

中央社／ 花蓮縣16日電

太魯閣國家公園管理處連續2天收到恐嚇信件，警方獲報後，加強園區巡邏，沒發現異狀。中央社
太魯閣國家公園管理處連續2天收到恐嚇信件，警方獲報後，加強園區巡邏，沒發現異狀。中央社

太魯閣國家公園管理處連續2天收到恐嚇信件，警方獲報後，加強園區巡邏，沒發現異狀。根據信件內容跟信件來源，警方推測可能與日前發恐嚇信給故宮博物院是同一人所為。

太管處向警方報案，由警政署保七警察總隊九大隊、花蓮縣新城警分局、南投縣仁愛警分局、台中市和平警分局等單位，動員50名警力組成應變小組，針對園區停車場、遊憩區、步道及公廁等處加強巡查，並未發現可疑人、車或爆裂物。

警方初步調查，陽明山國家公園、國立故宮博物院日前也有收到類似恐嚇郵件，經與北市警局刑警大隊、士林警分局聯繫，因恐嚇信件用相同電子信箱，連慣用字詞語氣相同，不排除是同一名中國籍張姓男子所為。

警方表示，目前正由北市警局與刑事警察局共同偵辦，報請台北地檢署指揮偵辦，張嫌已經檢方發布通緝，相關情資已通報刑事局，民眾無須恐慌。

太管處首長信箱昨天先是收到一封自稱李某某電子郵件，內容稱「8顆遙控炸彈已經安裝在太魯閣國家公園某處，下午3點，引爆炸彈」；上午又收到自稱陳某某電子郵件，稱「下午兩點，將會進入太魯閣國家公園，隨機砍殺遊客，並於網路直播」。

太魯閣國家公園 恐嚇 國立故宮博物院 炸彈 警察

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