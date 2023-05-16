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告別式接駁車煞車失靈 撞靈泉禪寺階梯翻覆釀3傷
基隆市年近八十的李姓老翁，今天駕駛廂型車在靈泉禪寺接駁民眾，入廟參加告別式。下山途中疑發現煞車失靈，他把車開向山門前空曠處，撞擊階梯後側翻。消防人員趕到現場後，將3名受傷的民眾送醫。警方對李姓老翁實施酒測，數值為0，車禍原因調查中。
靈泉禪寺位在基隆市信義區、新北市瑞芳區四腳亭交界處山區，今天靈泉禪寺法師舉辦告別式。李姓老翁負責駕駛廂型車接駁民眾，往來山門外停車場和廟內佛殿。
李姓老翁今天上午在廟內開車接送7人下山時，察覺煞車失靈，右轉彎駛入六合街舊線時，為免直衝下山釀成更大災難，開車往右靠向山門前階梯，撞擊後翻覆。
新北市瑞芳區長楊勝閔今天也到靈泉禪寺參加告別式，他曾在消防局服務，歷任秘書室主任、教育訓練科長，今年初接任瑞芳區長。看到發生車禍前往救援時，車內還有5人，協助他們一一脫困。消防局救護人員抵達後，將3名受到擦挫傷民眾送往醫院救治，無生命危險。
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