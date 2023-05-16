快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「讓行人保護自己」議員掏出這法寶 張善政莞爾收下

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

台灣交通被外媒批評是「行人地獄」，桃園市議員徐其萬今天在市政總質詢時出點子，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，讓行人手持過馬路，一方面提升行人自己的警覺，另方面也能達到預警效果。現場他也拿出3根指揮棒送給市長張善政和交通局長張新福，希望市府可以好好研議。

徐其萬表示，台灣遭外媒評為行人地獄，行人走在人行道非常不安全，市府目前實施行人專用時相路口10處、行人早開時相路口59處，並推動「人本友善135」示範計畫，增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相，以提升交通安全。

但徐其萬說，除了依靠警方在路口加強取締及宣導外，行人本身也要養成過馬路的好習慣，不要左顧右盼和低頭看手機。

隨後他以自身手持指揮棒及小旗子過馬路的經驗，建議市府可以考慮在畫設斑馬線的路口兩側，放置有警示字樣的小旗子，提供欲過馬路行人手持使用，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還，一方面可以提升路人警覺，車子看到旗子也會停，「讓大家養成保護自己的習慣。」

徐其萬表示，台灣少部分駕駛不像加拿大或日本遵守交通規則，醒目的旗子可以達到預警的效果；改善行人道，硬體設施及加強宣導、行人各方都很重要，希望大家共同努力，盡快除去行人地獄汙名。

桃園市議員徐其萬（左一）今天在市政總質詢時，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，市長張善政（右一）現場收下議員提供的小旗，莞爾一笑。記者朱冠諭／翻攝
桃園市議員徐其萬（左一）今天在市政總質詢時，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，市長張善政（右一）現場收下議員提供的小旗，莞爾一笑。記者朱冠諭／翻攝

人行道 行人地獄

延伸閱讀

桃園大停水中午前復水95% 張善政：白天可全區復水

桃園媽媽不敢讓孩子過馬路 張善政市府說話了

台積電來龍科…桃園德龍國小恐廢校？張善政：絕不廢

桃園羽球場天花板崩落遭監院糾正 張善政市府回應了

相關新聞

影／台61線北上車禍2大型車翻覆 2司機逃一劫北上封閉

台61線西濱快速道路北上39.4公里、大園往草漯路段發生嚴重車禍，64歲王姓男子上午駕駛高壓氣體聯結車，行經台61線快速...

影／命大！新北機車騎士直撞砂石車 頭卡防捲入裝置 僅肢體擦傷

新北市板橋區今早9時許發生驚悚車禍，24歲蔡姓男子騎普重機沿環漢路四段往樹林方向行駛，對向36歲黃姓男子所開的砂石車雙黃...

影／光復新村火警因他一個動作 板模工坦承：凌晨亂逛曾吸菸

台中市霧峰光復新村昨天凌晨發生火警，仁愛路6號空屋在大火中化為灰燼，當地的活化利用和治安引起各界重視。案經霧峰警分局霧峰...

影／半夜綁踢梅花鹿玩鬧 綠島網友怒斥：太可惡

網友在臉書社群貼影片爆料，指台東綠島有不明人士，以繩索拉著梅花鹿玩鬧並用腳踢，梅花鹿嚇得不斷掙扎、跳躍，想要逃離卻被繩索...

告別式接駁車煞車失靈 撞靈泉禪寺階梯翻覆釀3傷

基隆市年近八十的李姓老翁，今天駕駛廂型車在靈泉禪寺接駁民眾，入廟參加告別式。下山途中疑發現煞車失靈，他把車開向山門前空曠...

新北貨車停車不慎滑落30公尺深邊坡 駕駛頭部挫傷

63歲黃姓男子今天上午於新北市三峽區竹崙路92號對面山坡停車，卻未注意後方狀況，連人帶車滑落30公尺深邊坡，駕駛頭部挫傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦