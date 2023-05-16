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影／「讓行人保護自己」議員掏出這法寶 張善政莞爾收下
台灣交通被外媒批評是「行人地獄」，桃園市議員徐其萬今天在市政總質詢時出點子，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，讓行人手持過馬路，一方面提升行人自己的警覺，另方面也能達到預警效果。現場他也拿出3根指揮棒送給市長張善政和交通局長張新福，希望市府可以好好研議。
徐其萬表示，台灣遭外媒評為行人地獄，行人走在人行道非常不安全，市府目前實施行人專用時相路口10處、行人早開時相路口59處，並推動「人本友善135」示範計畫，增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相，以提升交通安全。
但徐其萬說，除了依靠警方在路口加強取締及宣導外，行人本身也要養成過馬路的好習慣，不要左顧右盼和低頭看手機。
隨後他以自身手持指揮棒及小旗子過馬路的經驗，建議市府可以考慮在畫設斑馬線的路口兩側，放置有警示字樣的小旗子，提供欲過馬路行人手持使用，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還，一方面可以提升路人警覺，車子看到旗子也會停，「讓大家養成保護自己的習慣。」
徐其萬表示，台灣少部分駕駛不像加拿大或日本遵守交通規則，醒目的旗子可以達到預警的效果；改善行人道，硬體設施及加強宣導、行人各方都很重要，希望大家共同努力，盡快除去行人地獄汙名。
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