影／「讓行人保護自己」議員掏出這法寶 張善政莞爾收下

台灣交通被外媒批評是「行人地獄」，桃園市議員徐其萬今天在市政總質詢時出點子，呼籲市府可以在斑馬線路口放置警示小旗，讓行人手持過馬路，一方面提升行人自己的警覺，另方面也能達到預警效果。現場他也拿出3根指揮棒送給市長張善政和交通局長張新福，希望市府可以好好研議。

徐其萬表示，台灣遭外媒評為行人地獄，行人走在人行道非常不安全，市府目前實施行人專用時相路口10處、行人早開時相路口59處，並推動「人本友善135」示範計畫，增加100處行人庇護島、30條標線型人行道、50處行人早開時相，以提升交通安全。

但徐其萬說，除了依靠警方在路口加強取締及宣導外，行人本身也要養成過馬路的好習慣，不要左顧右盼和低頭看手機。

隨後他以自身手持指揮棒及小旗子過馬路的經驗，建議市府可以考慮在畫設斑馬線的路口兩側，放置有警示字樣的小旗子，提供欲過馬路行人手持使用，民眾安全過馬路後，再把小旗子歸還，一方面可以提升路人警覺，車子看到旗子也會停，「讓大家養成保護自己的習慣。」