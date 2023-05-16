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桃園賊闖空門竊百萬金兔子 逃跑摔成跛腳跳著離開成鐵證

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名李姓男子缺錢花用，竟與綽號「阿明」的友人聯手闖空門，得手價值百萬元的珠寶金飾，但因為行竊過程摔傷，逃跑時跛腳變成特徵，經桃園地檢署調查，今天被依加重竊盜罪起訴。

檢方調查，李男（58歲）去年3月1日中午與阿明騎車潛入桃園某社區巷弄，先利用老舊公寓屋頂連通特性，從無人看管的公寓屋頂翻到其他公寓，再利用破壞器材破門，進屋就大肆搜刮，得手金條、玉佩、瑪瑙別針和金兔子等珠寶一批，市價約100萬元。事後，2人為製造斷點，還改搭計程車離開，不過李男因為在行竊過程受傷，走路一跛一跛，成為檢警事後追查嫌犯的特徵與證據。

檢方調查，李男進入公寓時沒有戴手套和包包，但離開公寓時，身上不只多了包包，還戴了一副白色手套。

偵訊時，李男矢口否認行竊，辯稱自己當時是去找工作的工頭，還囂張說有指紋才肯認罪，但對於腳傷一事則是支吾其詞，一下稱工作受傷，一下改口稱車禍，因此說法未被採信。

檢方調查，李男進入公寓前並無跛腳情形，事後與「阿明」搭計程車離開時才出現症狀，而搭載2人的計程車司機則證稱有聽李男說過「從屋頂跌下來」等語，因此未採信工作受傷說法。

李男雖稱當天是到社區找工頭，但對於工頭姓名、年齡和實際住址均稱不知，而且還跑到無人居住的頂樓，其說詞顯屬推諉卸責。另外，李男雖稱雙手過敏才會配戴手套，但他進屋前未配戴，也證明其居住實為避免行竊留下指紋。

檢方調查，遭竊的民眾是被人破壞鐵窗闖入，顯有利用油壓剪等工具，因此認定李男等人是攜帶凶器加重竊盜罪。

李姓男子闖空門行竊得手價值百萬元的金飾珠寶，結果逃跑時摔傷成鐵證。記者陳俊智/翻攝
李姓男子闖空門行竊得手價值百萬元的金飾珠寶，結果逃跑時摔傷成鐵證。記者陳俊智/翻攝

公寓 計程車 桃園

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