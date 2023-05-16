影／光復新村火警因他一個動作 板模工坦承：凌晨亂逛曾吸菸

台中市霧峰光復新村昨天凌晨發生火警，仁愛路6號空屋在大火中化為灰燼，當地的活化利用和治安引起各界重視。案經霧峰警分局霧峰派出所追查，凌晨查獲曾在案發前出入空屋的林姓男子，他坦認曾在該處丟菸蒂，但不知會引起火警，警訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

至於為何深夜獨自一人去光復新村，林姓男子（54歲）則說自己也不知道，只是去隨意逛逛而已。警方說，林男是板模工，原本租住在民宅，最近因手頭緊而搬新厝路國道三號橋下住。

據了解，該起火警凌晨4時24分發生，5時55分全部撲滅，因是空屋，為何起火引人疑竇，霧峰警分局因此調閱現場周邊道路監視器，發現林姓男子在火警前曾騎著電動腳踏車到光復新村，後來徒步行經仁愛路巷口，在停駐數秒後進入宿舍區，5分鐘後再原路離開。

霧峰派出所副所長鄭正昌及警員賴峰杰依據男子穿著特徵及騎乘的電動腳踏車積極查訪，凌晨1時32分在霧峰區新厝路國道三號橋下發現林姓男子，他當時正沈睡。林被叫醒後，坦承曾經進入仁愛路6號空屋，並有吸菸及把未熄菸蒂丟在該處，經過30分鐘後看到該處起火，但不知和自己丟菸蒂有關。