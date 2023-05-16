快訊

挺郭挺侯頻放話帶風向 朱夜會郭侯掀底牌 誰最符合徵召3條件？

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

影／光復新村火警因他一個動作 板模工坦承：凌晨亂逛曾吸菸

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰光復新村昨天凌晨發生火警，仁愛路6號空屋在大火中化為灰燼，當地的活化利用和治安引起各界重視。案經霧峰警分局霧峰派出所追查，凌晨查獲曾在案發前出入空屋的林姓男子，他坦認曾在該處丟菸蒂，但不知會引起火警，警訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

至於為何深夜獨自一人去光復新村，林姓男子（54歲）則說自己也不知道，只是去隨意逛逛而已。警方說，林男是板模工，原本租住在民宅，最近因手頭緊而搬新厝路國道三號橋下住。

據了解，該起火警凌晨4時24分發生，5時55分全部撲滅，因是空屋，為何起火引人疑竇，霧峰警分局因此調閱現場周邊道路監視器，發現林姓男子在火警前曾騎著電動腳踏車到光復新村，後來徒步行經仁愛路巷口，在停駐數秒後進入宿舍區，5分鐘後再原路離開。

霧峰派出所副所長鄭正昌及警員賴峰杰依據男子穿著特徵及騎乘的電動腳踏車積極查訪，凌晨1時32分在霧峰區新厝路國道三號橋下發現林姓男子，他當時正沈睡。林被叫醒後，坦承曾經進入仁愛路6號空屋，並有吸菸及把未熄菸蒂丟在該處，經過30分鐘後看到該處起火，但不知和自己丟菸蒂有關。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

為何深夜獨自一人去光復新村，林姓男子（54歲）則說自己也不知道，只是去隨意逛逛而已。圖／警方提供
為何深夜獨自一人去光復新村，林姓男子（54歲）則說自己也不知道，只是去隨意逛逛而已。圖／警方提供

火災

延伸閱讀

獨／抓到了！ 台中霧峰光復新村空屋火警是他幹的

標租光復新村已暫停 國產署：是否納入參山再說

台中光復新村空屋火警啟疑竇 火場由消防人員鑑識中

獨／台中光復新村今起國產署收回 凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛

相關新聞

影／台61線北上車禍2大型車翻覆 2司機逃一劫北上封閉

台61線西濱快速道路北上39.4公里、大園往草漯路段發生嚴重車禍，64歲王姓男子上午駕駛高壓氣體聯結車，行經台61線快速...

影／桃園龍潭行人地獄驚魂 男走斑馬線被轎車撞翻滾2大圈

台灣才被國外評為「行人地獄」，台南又發生3歲女童過馬路遭撞死的意外，10日中午將近12時，一名男子行經龍潭區北龍路與公園...

影／半夜綁踢梅花鹿玩鬧 綠島網友怒斥：太可惡

網友在臉書社群貼影片爆料，指台東綠島有不明人士，以繩索拉著梅花鹿玩鬧並用腳踢，梅花鹿嚇得不斷掙扎、跳躍，想要逃離卻被繩索...

影／命大！新北機車騎士直撞砂石車 頭卡防捲入裝置 僅肢體擦傷

新北市板橋區今早9時許發生驚悚車禍，24歲蔡姓男子騎普重機沿環漢路四段往樹林方向行駛，對向36歲黃姓男子所開的砂石車雙黃...

影／光復新村火警因他一個動作 板模工坦承：凌晨亂逛曾吸菸

台中市霧峰光復新村昨天凌晨發生火警，仁愛路6號空屋在大火中化為灰燼，當地的活化利用和治安引起各界重視。案經霧峰警分局霧峰...

高雄老翁陷愛情夢騙局被詐150萬 原來相信對方的一句話

高雄1名徐姓老翁將掛著美女頭像的騙徒加為好友，不料深信對方「我對你有感情了」，誤入網路「愛情騙子」的圈套，遭對方以投資騙...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦