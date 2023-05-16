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高雄老翁陷愛情夢騙局被詐150萬 原來相信對方的一句話
高雄1名徐姓老翁將掛著美女頭像的騙徒加為好友，不料深信對方「我對你有感情了」，誤入網路「愛情騙子」的圈套，遭對方以投資騙局，1個多月騙走150萬元。他第四度再匯款時，才被員警打醒老來愛情夢。
徐姓老翁（67歲）5月10日到前鎮區某銀行，向行員表示要匯款45萬元，稱要投資虛擬貨幣，行員驚覺有異，懷疑老翁受騙，請前鎮警分局一心路派出所員警去勸阻匯款。
員警到場瞭解，聽老翁說在網路交友，認識1名女子，交談一段時間後，老翁說，「她說對我有感情了」，後來就教他投資虛擬貨幣，從4月起，他已匯出3筆錢，總共150萬元，對方說有獲利，要他再加碼投資45萬元。
員警得悉老翁沒與對方見過面，又是網路交友、又說投資，直接告訴徐姓老翁他受騙了。員警說，處理過太多類似案子，對方用的頭像全是假的，已經匯出去的錢已經拿不回來，要他別繼續受騙匯款。老翁大夢初醒，相當傷心，才打住匯款。
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