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影／「澎湖」轎車高速過彎驚險衝對向 甩尾阿伯下場GG
澎湖縣馬公市縣道202線3.7公里處今天上午9時38分許，64歲許姓男子駕駛的白色轎車在過彎時，疑似未減速失控，直接穿越雙黃線，只差分毫就要正面撞擊對向來車，就在驚險一瞬間，他轉動方向盤「甩尾」後衝進草叢幸運無傷，但少不了仍要吃上紅色罰單。
從對向大貨車的行車記錄器可見，白色轎車經過彎道時疑似未減速，高速衝向對向車道，所幸他大甩尾，貼著對向大貨車驚險閃過，甚至在衝入草叢後一秒，幸運避開兩輛通過的機車。有網友發現在臉書上直指，若非幸運之神眷顧，當不成「拓海」那就只能「填海」了。
澎湖縣警局馬公分局指出，該肇事男駕駛並未酒駕，許男自白他行經肇事地點時，因想要撿拾車上掉落的水瓶，才會不慎偏離駛入對向車道。
根據道路交通管理處罰條例第45條，駕駛人不按遵行之方向行駛、不按遵行之方向行駛，至少可處最高1800元罰鍰。所幸，這起交通事故，並未波及無辜用路人，許男因衝出公路駛入草叢，胸部稍微挫傷，意識清醒，警方表示，目前依A2類交通事故處理調查中。
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