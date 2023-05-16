影／「澎湖」轎車高速過彎驚險衝對向 甩尾阿伯下場GG

澎湖縣馬公市縣道202線3.7公里處今天上午9時38分許，64歲許姓男子駕駛的白色轎車在過彎時，疑似未減速失控，直接穿越雙黃線，只差分毫就要正面撞擊對向來車，就在驚險一瞬間，他轉動方向盤「甩尾」後衝進草叢幸運無傷，但少不了仍要吃上紅色罰單。

從對向大貨車的行車記錄器可見，白色轎車經過彎道時疑似未減速，高速衝向對向車道，所幸他大甩尾，貼著對向大貨車驚險閃過，甚至在衝入草叢後一秒，幸運避開兩輛通過的機車。有網友發現在臉書上直指，若非幸運之神眷顧，當不成「拓海」那就只能「填海」了。

澎湖縣警局馬公分局指出，該肇事男駕駛並未酒駕，許男自白他行經肇事地點時，因想要撿拾車上掉落的水瓶，才會不慎偏離駛入對向車道。