租高檔麥巴赫再藏車恐嚇業者購回 檢警逮天道盟兄弟檔
新北地檢署日前專案掃黑打詐，天道盟同心會吳濬豪、吳志洋兩兄弟在蘆洲三民路開設合發當鋪，合法掩飾非法，以急於借款的公司行號負責人當人頭，向和運租車、歐悅租賃租名車後藏車，再恐嚇要求回購，地檢署上月18日指揮新北市刑大偵七隊搜索，複訊後向新北地院聲押禁見兩男獲准。
檢警調查，吳姓兩兄弟去年開始經營當鋪，找來急需現金周轉的小公司負責人，給費用後要求負責人以公司名義租賃Mercedes-Benz AMG GT43 4MATIC+、Mercedes-Benz S580 MAYBACH、Mercedes-Benz E43 ESTATE等3部賓士車高階車款，付掉頭期款就將車藏起來，接著再恐嚇租賃業者要求購回，S580 MAYBACH價值就高達1千1百多萬，合計3輛車總價值超過達2100萬餘元。
檢警蒐證後，新北市刑大兵分9路搜索當鋪等處，帶回吳姓兩兄弟等人，並在新北市五股區的社區大樓地下停車場找回3輛賓士車，另查扣現金250萬元、手機、存摺等，複訊後向新北地院聲請收押禁見兩兄弟獲裁准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言