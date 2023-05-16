高雄上游藥商捲款落跑 150家藥局損失500萬 警察今出手了

高雄一家代理多家品牌藥品的生技公司，負責人疑似跳票落跑，公司與倉儲人去樓空。高雄市議員李雅靜說，目前已有150多家受害藥局出面陳情、受損高達五千萬元，被害藥局多是社區型藥局，利潤不高，「都是五元、十元在賺！」一口氣損失這麼多錢，對藥局的壓力很大，很擔心會出現藥局的倒閉潮。高雄市刑大今表示，已經主動介入偵辦。

涉案生技公司的倉庫位於前鎮區，倉庫的房東在跳票事件爆發後，在倉庫門口貼出告示，指稱倉庫不是屬於涉案的生技公司所有，不得隨意進出廠區、毀損、破壞，如有非法行為將究責到底。

高雄市藥師公會理事長張盈棠表示，這間生技公司代理很多藥廠的知名品牌藥品，都是老人家喜歡或者常用的，如感冒藥水、酸痛貼布、胃散；會員藥局與慶安生技的交易方式，採「預付款」方式，藥局先開立支票付款給慶安，再由慶安出貨給藥局。

張盈棠說，這間生技公司明知自己財務狀況不佳，卻不斷以「藥品即將漲價」為由，誘使下游藥局不斷地簽約買藥、繳款，但很多藥都沒出，會造成下游藥局財務壓力與營運困難，藥局開給慶安的支票，很多都在5月底到期，目前不知該如何處理，如果讓支票兌現，這些錢將有去無回，會員藥局將持續擴大損失。

張盈棠表示，經高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、高雄市新高雄藥劑生公會統計會員受害狀況，截至5月15日，已有142間藥局回報受害，但因為有很多藥局損失僅幾萬元、不願回報，所以估計損失至少5000萬元以上。

高雄市衛生局主任秘書廖哲宏說，衛生局近日有派人前往該公司及倉儲稽查，卻發現大門深鎖、無人回應，衛生局認定廠商規避檢查，將依藥事法開罰3萬元到200萬元；由於該公司負責人具有藥師身分，衛生局會進行相關藥師懲戒。

被害藥局代表今天出面表示，涉案生技公司以藥品要漲價為由，讓不知情藥局加簽新合約，有很多藥局與該生技公司簽約後，已經先把支票給該公司，但目前該公司人去樓空，如果讓該公司兌現支票，藥局仍拿不到藥品，如果不兌現支票，又會面臨信用破產，讓藥局陷入兩難困境。

李雅靜說，這間生技公司非常可惡，明知財務出現問題，在無法出貨的情況下，還在跟藥局「預收」貨款，這很明顯就是「惡意欺詐」，呼籲高市府及檢調應介入調查。