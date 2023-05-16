影／台中六旬翁帶刀找鄰居理論 反被球棒猛K 互控殺人

台中市六旬郭姓老翁疑不滿遭鄰居指控行竊，去年底持短刀上門找黃姓鄰居理論，未料遭黃打倒在地，過程中郭翁被黃持球棒攻擊多下，黃也被刀割傷，雙方互控殺人未遂，黃友人今向媒體爆料，稱對方持刀上門找碴，黃僅是正當防衛才回擊，警方表示，此案已受理由檢方偵辦中。

第二警分局永興所表示，此案在去年11月8日中午12時許獲報，北區健行路一棟華廈內有糾紛案件，同仁到場時，已無打架情事，經查是2樓郭姓老翁與7樓黃姓鄰居的糾紛，因雙方都有受傷就醫，在派出所內互控對方傷害、殺人未遂，都已受理後，由台中地檢署偵辦。

有網友自稱是黃男朋友，今天在LINE社群「記者爆料網」提供當時案發的監視器，拍到郭姓老翁（67歲）與妻子持短刀上門，入門後黃男為自保先徒手回擊後，再持球棒攻擊已倒地的郭翁，黃的頸部、手部都因雙方扭打時掛彩。

黃男友人替朋友澄清，郭翁涉嫌竊盜，還持刀上門理論，黃只是自我防衛而回擊，沒想到反被郭翁提告傷害、殺人未遂，爆料是替朋友叫屈。