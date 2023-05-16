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影／台61線北上車禍2大型車翻覆 2司機逃一劫北上封閉
台61線西濱快速道路北上39.4公里、大園往草漯路段發生嚴重車禍，64歲王姓男子上午駕駛高壓氣體聯結車，行經台61線快速道路該處，疑似恍神未注意路況，不慎撞上前方陳姓司機駕駛大型吊車，造成聯結槽車翻覆、曳引車車頭全毀，兩人均幸運輕微擦挫傷，並未送醫，北上車道封閉，警方調查肇事原因中。
警方表示，王姓男子今天上午9時38分駕駛化學槽車，裝載高壓氣體，行經台61線快速道路北上39.4公里大園往草漯路段處時，不慎撞上前方陳姓男子駕駛大型吊車，導致聯結車曳引車車頭毀損、大型吊車翻覆，雙方司機幸好受到輕微擦挫傷、未送醫，聯結曳引車裝載高壓氣體無外洩情形。
警方獲報到場實施交通疏導管制，北上全線閉，通知拖吊業者、中壢工務段及消防隊前來進行後續處置，警方現場實施酒測，雙方駕駛酒測值均為0，詳細肇事原因由警方調查和疏導交通中。
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